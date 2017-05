Theresa May

Brexit-ul s-a invitat in centrul discutiei duelului televizat la distanta luni seara intre premierul britanic, Theresa May, pregatita sa nu semneze un acord cu UE, si adversarul sau laburist, Jeremy Corbyn, hotarat sa gaseasca o rezolvare, transmite AFP, citat de Agerpres Cu zece zile inainte de alegerile parlamentare, liderii Partidului Conservator si, respectiv, Laburist au fost chestionati succesiv si separat de public si apoi de jurnalistul Jeremy Paxman in fata milioanelor de spectatori.