Consilierul pe probleme de securitate al prim-ministrului japonez Shinzo Abe's a indemnat China sa joace un rol mai important in tinerea sub control a programelor nucleare si de dezvoltare a proiectilelor, a declarat Ministrul de Externe japonez, potrivit Reuters.Consilierul securitatii nationale Shotaro Yachi a facut aceste remarci in cadrul unei intalniri care a avut loc luni, langa Tokyo, cu consilierul de stat chinez Yang Jiechi, in ziua in care Coreea de Nord a efectuat o succesiune de teste ale proiectilelor.