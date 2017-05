Un kamikaze s-a aruncat in aer cu o masina capcana in fata unui vanzator de inghetata popular la Bagdad, omorand opt persoane si ranind cel putin alte 30, au anuntat marti responsabili din cadrul serviciilor de securitate irakiene, transmite AFP, citat de Agerpres Acest atentat comis in cartierul Karrada, in centrul capitalei irakiene, a avut loc in contextul in care sambata a inceput Ramadanul, luna de post a musulmanilor.