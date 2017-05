Partidul Conservator, condus de Theresa May, are un avantaj de doar 6% in fata Partidului Laburist, condus de Jeremy Corbyn, arata un sondaj de opinie realizat de Survation, potrivit The Times, citat de Reuters.Conform sondajului realizat pentru ITV Good Morning Britain, Partidul Conservator ar avea 43% intentie de vot, iar Partidul Laburist 37%, in crestere cu trei procente fata de sondajul anterior.