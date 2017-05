Brexit: Theresa May spune ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana chiar si fara un acord cu blocul comunitar

Prim-ministrul britanic, Theresa May a declarat luni ca este pregatita sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana, in contextul negocierilor despre Brexit, daca intelegerea nu este suficient de avantajoasa, noteaza Reuters."Vom fi pregatiti sa negociem acordul potrivit, dar am afirmat ca este mai bine sa nu avem niciun acord, decat unul dezavantajos. Trebuie sa fim pregatiti sa iesim din Uniunea Europeana, a declarat May pentru Skynews, citat de Reuters.In opozitie, liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a afirmat ca va asigura un acord cu Uniunea Europeana daca va castiga alegerile generale din 8 iunie, potrivit Reuters.