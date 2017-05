Raport ONU: Strategia defectuoasa a Regatului Unit pe tema anti-terorismului

Regatul Unit intreprinde o schimbare subtila, dar alarmanta cu privire la incriminarea protestelor pasnice si libertatea de exprimare, afirma luni un raport ONU care aseamana strategia cu un stat "Big Brother" al supravegherii si supiciunii, noteaza Reuters.Critica prezentata in raport se refera la o serie de politici supervizate de prim-ministrul Therea May, in perioada in care era secretar de stat in Ministerul de Interne si vine cu 10 zile inainte de alegerile legislative din UK.Sondajele de opinie sugereaza faptul ca partidul Theresei May va obtine o majoritate limitata.