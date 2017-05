Justin Trudeau il invita pe Papa Francisc in Canada sa isi prezinte scuzele fata de populatia indigena

Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, l-a indemnat pe Papa Francis sa viziteze Canada si sa isi ceara iertare de la populatia indigena pentru modul in care Biserica Catolica a tratat copiii aborigeni in scoli, noteaza Reuters.Incepand cu secolul al XIX-lea, aproximativ 30% dintre copiii populatiei native din Canada au fost dusi in asa-zisele "scoli rezidentiale", in contextul unei incercari a guvernului de a-i departa de cultura lor traditionala si limba ancestrala."I-am spus Papei Francisc cand este de important pentru canadieni sa ajunga la o reconciliere reala cu populatia indigena si am subliniat cum ar putea el sa ajute prin prezentarea unor scuze", a declarat Trudeau pentru reporteri, dupa intalnirea cu suveranul pontif.