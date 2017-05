"Va intrebati cum contribuie sanctiunile impotriva Rusiei la rezolvarea crizei din estul Ucrainei? Iata raspunsul: in niciun fel!", a spus Putin.Macron a precizat, legat de acest subiect, ca va avea loc o "discutie" in formatul Normandia (Rusia, Germania, Franta si Ucraina) in "zilele sau saptamanile urmatoare" pentru a evita o "escaladare" a tensiunilor.