Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, acuza politici ale SUA contrare intereselor UE: Actiunile lui Trump au slabit Occidentul

"SUA (...) considera ca impunerea intereselor nationale este mai importanta decat ordinea internationala", a declarat social-democratul Sigmar Gabriel.In opinia acestuia, politica SUA care are in vedere doar consecinte pe termen scurt "este contrara intereselor Uniunii Europene", citand in acest sens chestiunea climatului si vanzarile de arme in Orientul Mijlociu.