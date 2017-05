Francois Fillon a fost audiat luni in dosarul angajarilor fictive ale sotiei si copiilor sai

Francois Fillon, candidatul dreptei la recentele alegeri prezidentiale din Franta, s-a prezentat luni in fata judecatorilor care investigheaza presupusele angajari fictive ale sotiei si copiilor sai ca asistenti parlamentari, a declarat o sursa apropiata dosarului pentru AFP.





Masina fostului prim-ministru, eliminat in primul tur al alegerilor prezidentiale, dupa o campanie condusa de scandal, a sosit dimineata la 8.45 ora locala (9.45 ora Romaniei) la directia financiara a Tribunalului de Mare Instanta.





Avocatul sau nu a facut niciun comentariu, iar Parchetul National Financiar (PNF) nu a confirmat si nici nu a infirmat aceasta audiere "din cauza secretului instructiei".





Francois Fillon a fost pus sub acuzare pe 14 martie pentru "deturnare de fonduri publice" si "tainuire de abuz de bunuri sociale".





In cadrul primei intalniri cu magistratii, acesta a refuzat sa raspunda intrebarilor si s-a limitat la a citi o declaratie, invocand "calendarul" judiciar, "in inima campaniei prezidentiale".





Fostul favorit al cursei pentru fotoliul de Palatul Elysee, Francois Fillon si-a vazut popularitate prabusindu-i-se dupa primele dezvaluiri, la sfarsitul lui ianuarie, cu privire la presupuse angajarari fictive ale sotiei si celor doi copii ai lor ca asistenti parlamentari si la Revue des Deux Mondes - in ceea ce o priveste pe Penelope Fillon.





In total, discreta galeza, fara o profesie cunoscuta pana la acel moment, a incasat 680.380 de euro net pentru contractele cu Adunarea Nationala, in perioada 1986-2013 si 3.500 de euro net pe luna in postul de la revista literara.





Penelope Fillon, fosta supleanta a deputatului din Adunare Marc Joulaud, si omul de afaceri Marc Ladreit de Lacharriere, proprietarul Revue des Deux Mondes, au fost de asemenea inculpati.