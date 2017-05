Oligarhul rus Oleg Deripaska neaga ca ar fi cerut imunitate totala in schimbul participarii la ancheta privind prezumtiva ingerinta a Rusiei in alegerile americane

New York Times a scris vineri ca miliardarul, care detine printre altele gigantul rus al aluminiului Rusal, a propus sa colaboreze cu comisia pentru Informatii a Congresului in schimbul unei "imunitati totale", care i-a fost insa refuzata.Intr-un comunicat publicat de holdingul sau, Deripaska denunta un articol "mincinos si inselator", afirmand ca este pregatit sa participe la audierile comisiei."Faptul ca eu as incerca sa obtin altceva decat adevarul in acest foileton tine pur si simplu de minciuna", scrie el, precizand ca reprezentanti ai Congresului au contactat avocatul sau din "Washington si nu invers".Oligarhul a adaugat ca nu detine informatii care sa sustina teza unei ingerinte rusesti ci, dimpotriva, "dovezi care marturisesc contrariul".Kremlinul a negat orice ingerinta in alegerea lui Donald Trump, care s-a pronuntat in timpul campaniei electorale in favoarea unei apropieri de Moscova.