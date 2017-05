Politia britanica a anuntat luni ca a arestat a saisprezecea persoana in ancheta privind atentatul de saptamana trecuta, de la Manchester, relateaza Reuters.





Un tanar de 23 de ani a fost arestat in Shoreham-by-Sea, in Sussex, potrivit unei postari pe Twitter a politiei britanice.





In total, 16 oameni au fost arestati, dintre care 14 se afla inca in arest, in urma atentatului comis luni seara de Salman Abedi, un britanic de origine libiana, care s-a soldat cu 22 de morti si 116 raniti.