Macron il primeste pe Putin la Versailles, pentru un dialog "fara concesii"

Noul presedinte francez Emmanuel Macron il va primi luni pe Vladimir Putin, in cel mai recent test al talentului sau diplomatic, dupa ce a promis ca va fi ferm in privinta Ucrainei si Siriei, relateaza AFP, potrivit News.ro.





"Este esential sa discutam cu Rusia, pentru ca sunt multe probleme internationale car enu vor fi rezolvate fara o discutie dura cu rusii", a spus Macron la summitul G7 din Sicilia, care s-a incheiat sambata.





Intalnirea liderului de centru de 39 de ani cu Putin, in varsta de 64 de ani, pune capat unei adevarate ofensive diplomatice, ce a inclus summitul G7 si cel al NATO, de la Bruxelles.





El a declarat pentru Le Journal de Dimanche ca nu este "deranjat" de liderii care "gandesc in termeni de proportii de putere", evocandu-i pe Putin si pe presedintele american Donald Trump ca exemple.





Insa Macron, care a devenit cel mai tanar presedinte al Frantei in urma cu numai trei saptamani, a declarat ca nu crede in "diplomatia invectivelor publice, ci in dialog bilateral".





In timpul campaniei electorale, Macron a criticat dur Rusia, pe care a acuzat-o de o "strategie hibrid care combina intimidarea militara si razboiul informatiilor".





De la inceputul razboiului din Ucraina, din 2014, Rusia si-a "incordat muschii" cu o serie de exercitii ce au implicat zeci de mii de militari, in zonele de la granita statelor baltice, membre NATO.





NICIO CONCESIE





Sambata, in Sicilia, Macron a declarat ca nu va face "nicio macar o concesie" Rusiei in privinta Ucrainei, iar el si omologii sai din G7 s-au declarat pregatiti sa inaspreasca sanctiunile impuse Moscovei.





Puterile occidentale acuza Rusia ca nu si-a respectat angajamentele asumate prin Acordurile de la Minsk, pentru incetarea ostilitatilor intre fortele Kievului si rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, ce actioneaza in estul Ucrainei.





Franta s-a numarat printre tarile care au promovat sanctiunile, ce au afectat profund comertul UE-Rusia. In replica, Moscova a impus un embargo asupra produselor agricole europene, ceea ce a reprezentat o lovitura pentru fermierii francezi.





De asemenea, conflctul sirian va figura pe agenda de discutii, Macron spunand ca este in favoarea "construirii unei solitii politice ample, intr-un mod mult mai colectiv".





El si-a exprimat regretul ca niciunul dintre statele membre G7 nu sunt parte a negocierilor pentru pace privind Siria, ce au loc in capitala Kazahstanului, Astana, si ce au fost initiate de Rusia, Iran si Turcia. SUA au, insa, statut de observator.





Negocieri separate, sprijinite de ONU, au loc la Geneva.





Consilierul lui Putin, Iuri Usakov, a declarat presei din Moscova ca se asteapta la o discutie "interesanta si franca" privind Siria. "Franta se numara printre taril cu o pozitie foarte severa fata de regimul (presedintelui siria - n.r.) Bashar al-Assad", a admis el.





In timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din Franta, Putin a primit-o in audienta pe rivala lui Macron, Marine Le Pen.





In paralel, managerul de campanie al lui Macron a acuzat Rusia ca a folosit "stiri false" pentru a-l discredita. Rusia a negat acuzatiile.





Dupa victoria lui Macron in cursa pentru Elysee, Putin a schimbat tonul si l-a felicitat, spunandu-i ca vrea sa lase neincrederea la o parte si sa lucreze cu el.





PRAGMATIC





Vizita vine la sapte luni dupa ce liderul rus si-a anulat o deplasare la Paris, pentru inaugurarea unui complex bisericesc in apropiere de Turnul Eiffel. Putin a reactionat astfel la un diferend cu fostul presedinte francez Francois Hollande, care a spus ca bombardarea Alepului de catre Moscova poate reprezenta o crima de razboi.





Locul intalnirii Putin-Macron va fi somptuosul Palat Versailles, unde cei doi vor inaugura o expozitie de marcheaza 300 de ani de relatii francezo-ruse, instaurate prin vizita tarului rus Petru cel Mare in Hexagon, in 1717.





Dupa discutii si o conferinta de presa comuna, Putin va vizita singur complexul Catedralei Ortodoxe din Paris.