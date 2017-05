Actorul de comedie Jean-Marc Thibault a murit

Actorul francez de comedie Jean-Marc Thibault, care a format unul din cele mai populare cupluri comice ale teatrului francez, a murit duminica la varsta de 93 de ani, a informat familia citata de AFP.





"Am fost langa tatal meu in aceasta dimineata, apoi m-am dus in Portugalia pentru o sedinta. La sosirea mea in Lisabona am aflat de moartea tatalui meu", a spus fiul sau pentru AFP, Alexandre Thibault.









"Un actor foarte popular ne-a parasit", a reactionat ministrul francez al culturii, Francoise Nyssen.





Dupa cel de-al doilea razboi mondial, Jean-Marc Thibaut a debutat cu Roger Pierre in cabaretele pariziene iar cuplul de actori nu se va desparti timp de trei decenii.