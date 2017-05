Fostul premier elen Constantine Mitsotakis a murit la 98 de ani

Fostul premier even Constantine Mitsotakis, unul dintre cei mai importanti politicieni veterani ai Greciei, a murit luni dimineata, la varsta de 98 de ani, a anuntat familia sa, potrivit Reuters.









A fost inconjurat de "oameni pe care i-a iubit si care l-au iubit" cand a murit, a spus familia fostului premier intr-o scurta declaratie de presa pentru presa din Atena.





Mitsotakis, a carui cariera politica s-a intins pe mai mult de jumatate de secol, a fost premier al Greciei intre 1990 si 1993.





Nascut in octombrie 1918 in Creta, Mitsotakis a fost ales in Parlament pentru prima data la varsta de 28 de ani ca membru al Partidului Liberal. Absolvent de Drept si de Studii Economice, el a ocupat mai multe posturi ministeriale inainte de a deveni liderul formatiunii conservatoare Noua Democratie, in 1984.





Tata a patru, Mitsotakis s-a retras din parlament in ianuarie 2004, dar a ramas presedinte de onoare al Noii Democratii.





Fiul sau, Kyriakos, este actualul presedinte al formatiunii, principalul partid de opozitie din tara.