Armata irakiana a lansat operatiunea de capturare a ultimei enclave ISIS din Mosul

Enclava include centrul vechi al orasului si trei districte adiacente de pe malul vestic al raului Tigris.Ofensiva asupra Mosulului, sprijinita de SUA, intrata in prezent in a opta luna, a durat mai mult timp decat planificat, pentru ca militantii sunt amestecati printre civili."Fortele comune au inceput eliberarea districtelor ramase", se arata intr-un comunicat al armatei irakiene.Eliberarea integrala a orasului ar marca, practic, sfarsitul jumatatii irakiene a "Califatului" declarat in urma cu aproape trei ani de liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi. Lui ISIS ii raman, insa, teritoriile cucerite din Siria.Armata a mai anuntat si moartea a doi colonei irakieni in timpul luptelor de sambaata.Civilii prinsi in spatele liniilor ISIS, se confrunta in prezent cu o situatie disperata, neavand mancare, apa sau acces la spitale.Fortele irakiene au lansat vineri fluturasi prin care le cereau civililor sa fuga, dar organizatii umanitare au spus ca oamenii se tem ca vor fi ucisi daca incearca sa fuga.