Angela Merkel: Vremea "in care ne puteam baza unii pe altii e aproape incheiata"

"Perioada in care ne puteam baza in totalitate unii de altii e aproape incheiata. Este sentimentul pe care l-am trait in aceste ultime zile", a declarat Merkel in timpul unui miting electoral desfasurat la Munchen, in sudul Germaniei."Noi, europenii, trebuie sa ne luam soarta in maini", a adaugat ea. "Trebuie sa ne batem pentru propriul nostru destin", a continuat sefa guvernului german, potrivit careia relatiile cu presedintele francez Emmanuel Macron trebuie sa fie tot mai stranse.