SUA sunt pregatite sa interzica laptopurile in cabinele tuturor avioanelor cu destinatia teritoriul american

"Exista o amenintare reala (...). Este o adevarata obsesie a teroristilor: doborarea unui avion in zbor, in special a unui avion american, plin cu americani la bord", a explicat Kelly pentru Fox News.Statele Unite au interzis deocamdata echipamentele electronice mai mari decat un smartphone la bordul aeronavelor care decoleaza din 10 orase, majoritatea din Orientul Mijlociu. Este vorba de aproximativ 50 de zboruri pe zi.Companiile aeriene spun ca este numai o chestiune de timp pana cand va fi impusa restrictia la nivel globa, insa aceasta posibilitate a alarmat oficialii din Uniunea Europeana, care vor sa stie daca exista amenintari noi la adresa securitatii sau cat de mari vor fi perturbarile create.De asemenea, apar semne de intrebare privind cat de sigur este ca in zona cargo sa fie tinute atat de multe echipamente electronice cu baterii litiu-ion, care pot lua foc.Expertii afirma ca o bomba in cabina ar fi mai usor de fabricat si ar necesita o forta mai mica decat una din cala. Bagajul din cala trece, de regula, prin proceduri mai sofisticate de verificare decat cel de mana.Potrivit analistilor, interdictia initiala, impusa de SUA in martie, s-a concentrat pe unele tari pentru ca echipamentul de acolo de verificare a bagajului de mana nu este la fel de eficient ca cel din SUA.Oficiali din Departamentul american pentru Securitate Interna s-a intalnit recent cu directorii principalelor trei companii aeriene americane - American, Delta si United - pentru a discuta posibila extindere a politicii privind laptopurile la bordul zborurilor din Europa.Companiile aeriene inca spera sa aiba un cuvant de spus privind modul in care vor fi implementate masurile pe aeroporturi, pentru a minimaliza neplacerile pentru pasageri.