Cazul a doi barbati ucisi la Portland pentru ca au incercat sa opreasca o agresiune rasiste provoaca un val de emotie

"Acesti doi barbati au murit ca eroi, ca rezultat al unui act ingrozitor de violenta rasista. Actiunile lor au fost curajoase si altruiste si ar trebui sa serveasca drept un exemplu, o inspiratie pentru noi toti", a spus primarul Ted Wheeler.Incidentul a avut loc vineri seara, cu cateva ore inainte de inceperea Ramadanului.Un barbat s-a apropiat de doua fete, intr-un tren. Una dintre ele purta un val islamic. El a inceput sa le ameninte pe adolescente si sa le jigneasca. "Spunea ca musulmanii trebuie sa moara", a declarat Dyjuana Hudson, mama uneia dintre fete.Trei barbati - Ricky John Best, in varsta de 53 de ani, Taliesin Myrddin Namkai Meche, in varsta de 23 de ani, si Micah David-Cole Fletcher, in varsta de 21 de ani - au incercat sa il opreasca pe agresor.Acesta din urma, identificat de politie drept Jeremy Joseph Christian, in varsta de 35 de ani, i-ar fi injunghiat apoi pe cei trei. Best a murit pe loc, Meche a incetat de viata la spital, iar Fletcher a supravietuit si se afla inca internat.Presa locala scrie ca Best era tata a patru copii, iar Meche un absolvent recent de universitate."A fost un erou si va ramane un erou de partea cealalta a valului. Stea stralucitoare, te voi iubi mereu", a scris mama lui Meche pe Facebook.O ceremonie in memoria victimelor a avut loc in noaptea de sambata spre duminica.Suspectul avea un cazier lung si era cunoscut drept rasist.Christian a fost arestat la scurt timp dupa incident de politia din Portland si dus la inchisoarea Multnomah, pentru crima, tentativa de crima, intimidare si posesie ilegala de arma. El urmeaza sa fie audiat marti.Atacatorul avea un cazier lung si se stia ca are opinii rasiste. In 2002, a fost condamnat pentru jaf si rapire. El si-a exprimat in mod regulat simpatii pentru lideri nazisti pe retelele de socializare si l-a laudat pe teroristul de la Oklahoma City, Timothy McVeigh.Potrivit FBI, este prea devreme pentru a stabili daca Christian va fi inculpat pentru infractiune rasista."Cuvintele violente pot duce la actiuni violente", a spus primarul Wheeler, criticand cum imigratia a devenit un tap ispasitor in tara. "Toti liderii alesi din America (...) trebuie sa lucreze constient pentru a schimba dialogul nostru politic", a adaugat el.La randul sau, fosta candidata democrata la presedintie Hillary Clinton le-a adus un omagiu victimelor. "Sfasietor. Nimeni nu ar trebui sa suporte abuzuri rasiste. Nimeni nu ar trebui sa isi dea viata pentru a le opri", a scris ea pe Twitter.