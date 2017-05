Casa Alba a omis numele sotului premierului Luxemburgului din descrierea fotografiei cu partenerii liderilor NATO

Destenay, un arhitect belgian, s-a casatorit cu Bettel in 2015, devenind primul sot de acelasi sex al unui lider al unui stat membru UE, citeaza News.ro.Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a fost identificta de doua ori in descrierea initiala a fotografiei oficiale, facuta de Andrea Hanks si publicata pe Facebook , alaturi de alte poze facute in timpul turneului de noua zile al lui Trump in strainatate.Numele lui Destenay a fost trecut ulterior in descriere.Explicatia originala era: "Prima Doamna Melania Trump alaturi de regina Mathilde a Belgiei si alti parteneri ai liderilor NATO: Prima Doamna a Turciei, Emine Erdogan, a Islandei, Thora Margret Baldvinsdottir; Prima Doamna a Frantei Brigitte Trogneux; Prima Doamna Melania Trump; a Sloveniei Mojca Stropnik; a Bulgariei Desislava Radeva; a Belgiei Amelie Derbaudrenghien si a Norvegiei Ingrid Schulerud, in timpul vizitei ei de joi, 25 mai 2017, la Palatul Regal din Bruxelles".Destenay, zambind si imbracat intr-un costum inchis la culoare, camasa alba si cu cravata albastru deschis, este vizibil clar in fotografie, in spatele Melaniei Trump.De altfel, aparitia sa in fotografiile de grup de la Bruxelles, de saptamana aceasta, a provocat numeroase comentarii in presa si online.Inainte de a modifica descrierea, Casa Alba nu a raspuns cererilor de a oferi un comentariu.Spre deosebire de alte parti ale mostenirii lui Barack Obama, legalizarea casatoriilor intre persoane de acelasi sex nu a fost pusa sub semnul intrebarii in timpul presedintiei lui Trump.Casatoria lui Destenay si Bettel nu este prima intre persoane de acelasi sex la nivelul liderilor politici ai lumii. In 2010, premierul islandez Johanna Siguroardottir a devenit primul lider in exercitiu din lume care s-a casatorit cu partenera sa de acelasi sex.