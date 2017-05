Donald Trump s-a intors la Washington din primul sau turneu in strainatate la o Casa Alba in plina criza

Presa americana a scris ca sotul Ivankai Trump a vrut sa deschida un canal secret de comunicatii cu Moscova, in perioada de tranzitie, inainte ca Trump sa fie investit in functie. El a vrut sa evite astfel caile traditionale de comunicare intre cele doua tari.Potrivit Washington Post, Jared Kushner a facut aceasta propunere in cursul unei intalniri cu ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak, pe 1 sau 2 decembrie, la Trump Tower din New York.El a mers pana la a sugera folosirea cladirilor diplomatice ruse pentru a "proteja aceste discutii preinvestire de orice supraveghere" din partea Guvernului SUA, a scris cotidianul, mentionand conversatiile dintre Moscova si ambasadorul sau interceptate de serviciile americane de informatii."Avem canale informale de comunicare cu numeroase tari. Acest lucru ne permite sa comunicam in mod discret", a spus sambata generalul H.R. McMaster, seful Consiliului de Securitate Nationala din SUA, intr-o conferinta de presa in marja summitului G7 din Italia. "Acest lucru nu ma ingrijoreaza", a adaugat el.Donald Trump a ajuns in cursul serii de sambata la Washington, dupa primul sau turneu in strainatate, care l-a dus in Arabia Saudita, Israel, Vatican, Italia si la Bruxelles.Potrivit New York Times, Casa Alba pune la punct o celula de "comunicare de criza" pentru a incerca sa distanteze administratia Trump de scandalul care ia amploare.Presedintele american spera ca turneul ii va aduce o perioada de respiro, insa dezvaluirile privind dosarul rus s-au intensificat in presa americana dupa plecarea sa.Implicarea lui Jared Kushner l-a fragilizat si mai mult pe liderul republican, care a fost nevoit deja sa se desparta de precedentul sau consilier pentru Securitate Nationala, Michael Flynn, si a carui pozitie a fost zdruncinata deja de faptul ca mai multi membri ai echipei sale de campanie - in special fostul sau director de campanie, Paula Manafort - sunt vizati de ancheta FBI."Daca un ofiter al serviciilor de informatii americane ar fi facut asa ceva, am fi considerat-o fapta de spionaj", a spus un fost director CIA din timpul presedintiei lui George W. Bush, John McLaughlan, rezumand sentimentul de stupoare de la Washington.Fostul director al agentiei de informatii americane NSA, Michael Hayden, vede o ignoranta periculoasa in atitudinea lui Jared Kushner. "Ce nivel de ignoranta, de haos, de aroganta, de suspiciune, de dispret este necesar pentru a te gandi ca a face asa ceva cu ambasadorul rus este o idee buna?", s-a intrebat el.Om de afaceri devenit consilier al presedintelui specializat in politica externa, Kushner, in varsta de 36 de ani, este sotul Ivankai Trump, la randul sau consiliera la Casa Alba.Jared Kushner este considerat ca facand parte din cercul apropiat al presedintelui american si beneficiaza de o gama larga de responsabilitati si de o influenta considerabila la Casa Alba.In primul rand, el este un intermediar central in materie de politica externa.Avocatul sau, Jamie Gorelick, a declarat ca ginerele liderului de la Casa Alba "a propus deja, din proprie initiativa, sa impartaseasca legislativului ceea ce stie din aceste intalniri. Va face acelasi lucru pentru orice alta ancheta".Insa ancheta FBI, condusa in prezent de un procuror independent, Robert Mueller, pare sa se stranga in jurul presedintelui. Donald Trump insusi este suspectat ca a exercitat presiuni asupra mai multor responsabili din serviciile americane de informatii pentru a-l ajuta sa contracareze aceasta ancheta.Lucrurile s-ar putea complica si mai mult pentru executivul american, prin audierea in Congres, ce ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, a fostului director FBI James Comey, demis de Donald Trump.James Comey a conservat notele in care a consemnat, potrivit presei, o conversatie cu presedintele american, care i-ar fi cerut sa renunte la ancheta care il viza pe Michael Flynn.Deocamdata nu a fost confirmata data audierii.Pe langa ancheta FBI, alte doua investigatii ale Congresului sunt in curs - una a Comisiei de informatii a Senatului, cealalta a Comisiei de informatii a Camerei Reprezentantilor.Comisia pentru informatii a Senatului i-ar fi cerut deja echipei politice a lui Trump sa "stranga si sa ii puna la dispozitie toate documentele, mesajele si inregistrarile telefonice legate de Rusia de la lansarea campaniei sale, in iunie 2015", scrie new York Times.