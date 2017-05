Ministrul britanic de interne: Unii membri ai retelei lui Abedi ar putea fi inca in libertate

Politia britanica a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere cu atacatorul sinucigas Salman Abedsi a lansat un apel ca oricine are informatii despre ce a facut Abedi dupa 18 mai, cand s-a intors in Marea Britanie, sa o contacteze.

Politia a anuntat ca a arestat o mare parte a retelei aflate in spatele atentatului ce a ucis 22 de persoane, inca doi barbati fiind ridicati sambata de fortele de ordine.Intrebata in timpul unei emisiuni de la televiziunea BBC daca unii dintre membrii gruparii sunt inca libertate, Rudd a raspuns: “Potential. Este o operatiune in desfasurare. 11 persoane sunt in custodie, operatiunea noastra, dintr-un anumit punct de vedere, este inca la nivel maxim”.Premierul Theresa May a declarat ca evolutia anchetei in privinta atacului i-a facut pe expertii din sectorul informatii sa coboare nivelul de amenintare de la “critic” (nivel maxim), la “sever”.