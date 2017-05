VIDEO Opinia publica rusa, socata de arestarea unui copil care recita din Hamlet, la Moscova

Politia a explicat ca baiatul, identificat de presa drept Oscar Mironov, cersea in strada, o activitate interzisa, insa tatal sau a dat asigurari ca fiul sau citea din Hamlet pentru a-si exersa talentul de actor si ca mama sa vitrega se afla pe o banca din apropiere.Aceasta ar fi filmat intreaga scena, inainte de a-l urma pe copil la sectia de politie.Copilul si mama sa vitrega au ramas la politie timp de aproximativ patru ore, fiind eliberati dupa miezul noptii.Politia din Moscova a anuntat lansarea unei anchete, ale carei rezultate vor fi "date publicitatii".Polemica vine in conditiile in care politia rusa este foarte criticata pentru ca a arestat zeci de adolescenti in timpul manifestatiilor organizate pe 26 martie de opozantul rus Aleksei Navalnii.