Summitul G7 - Merkel: "Negocierile pentru clima, nesatisfacatoare"/ Trump se va decide asupra Acordului de la Paris saptamana viitoare

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mai 2017

"Voi lua decizia finala privind Acordul de la Paris saptamana viitoare!", a scris el pe Twitter in ultima zi a summitului G7, la care a refuzat sa cedeze in fata presiunilor aliatilor pentru a sustine acordul incheiat in 2015."Intreaga discutie despre clima a fost foarte dificila, ca sa nu spun foarte nesatisfacatoare", le-a spus Merkel reporterilor. "Nu exista nici un indiciu daca Statele Unite vor ramane sau nu in Acordul de la Paris", a adaugat ea.Merkel a adaugat ca si negocierile privind comertul au fost "foarte dure", dar si-a exprima satisfactia ca presedintele american Donald Trump a fost de acord ca, in comunicatul final, sa apara promisiuni de a lupta impotriva protectionismului si angajamente fata de un sistem comercial international bazat pe reguli.