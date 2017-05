SUA: Rex Tillerson a refuzat sa gazduiasca un eveniment care sa marcheze Ramadanul la Departamentul de Stat

Foto: Facebook - U.S. Department of State

Incepand din 1999, secretari de Stat republicani si democrati au gazduit, aproape in fiecare an fie o cina iftar, ce rupe postul de zi din timpul Ramadanului, fie o receptie cu ocazia Eid al-Fitr, la sfarsitul lunii.Tillerson a respins o cerere din 6 aprilie a Biroului pentru religie si afaceri globale din cadrul Departamentului de Stat pentru a gazdui o receptie de Eid al-Fitr.Refuzul sau sugereaza ca nu exista niciun plan anul acesta pentru niciun eveniment care sa marcheze Ramadanul la Departamentul de Stat.Contactat de Reuters, Tillerson a refuzat sa comenteze. "Inca exploram optiunile posibile privind Eid al-Fotr, care marcheaza sfarsitul lunii Ramadanului. Ambasadorii americani sunt incurajati sa marcheze Ramadanul printr-o varietate de activitati, care sunt organizate anual la misiuni din toata lumea", a raspuns el.Activisti musulmani au acuzat administratia presedintelui Donald Trump ca are o atitudine neprietenoasa fata de Islam, in special prin tentativele de a le interzice cetatenilor din mai multe tari cu populatie majoritar musulmana sa intre in SUA.