Statul Islamic revendica atacul in care au fost ucisi 29 de crestini din Egipt

“O unitate de securitate a soldatilor califatului a realizat un punct de control pentru a prinde in ambuscada zeci de crestini ce mergeau la manastirea Saint Samuel de la vest de orasul Mina”, afirma islamistii in comunicat.Martorii au spus ca vineri, barbati inarmati s-au urcat in mai multe vehicule in care erau crestini si au deschis focul, ucigand cel putin 29 dintre ei si ranind 24.Acest atac intervine la o luna si jumatate dupa un atentat care a vizat doua biserici crestine copte, in care si-au pierdut viata 45 de oameni si care a fost revendicat tot de gruparea jihadista Stat Islamic.SI si-a multiplicat atacurile impotriva crestinilor, care reprezinta circa 10% din cei 90 de milioane de egipteni.