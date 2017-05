Liderii G7 au recunoscut ca nu pot gasi un teren comun cu Statele Unite privind lupta impotriva incalzirii climatice

"Statele Unite sunt in curs de reevaluare a politicii lor in materie de clima, in timp ce restul de sase tari din G7 isi vor reafirma angajamentul (in favoarea Acordului de la Paris - n.r.), luand act" de pozitia SUA, a afirmat un reprezentant al delegatiei franceze la G7.Liderii celor mai bogate sapte tari din lume s-au intalnit vineri in Sicilia, pentru un summit G7 dificil, in care divergentele cu SUA privind schimbarea climatica si comertul international au tensionat atmosfera, in pofida zambetelor afisate la sosirea sefilor de stat si de guvern.Toata diplomatia europeana a incercat sa "traga in aceeasi directie" SUA in privinta climei, a dat asigurari vineri Presedintia franceza. Insa aceste eforturi nu par sa fi avut inca vreun efect.Presedintele american "va face un efort pentru a intelege pozitia europeana", a dat asigurari consilierul sau pe probleme economice, Gary Cohn, inaintea summitului.