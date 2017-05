R. Moldova: Liberalii isi dau demisia din guvern dupa arestarea lui Chirtoaca

"Toti ministrii si viceministrii PL vor demisiona luni, in corpore. Macar o zi sa ramana toate ministere fara conducere. Sa procedam si noi asa cum au decapitat ei primaria", a spus Mihai Ghimpu la ProTV Chisinau.PL a intrat in actualul Guvern moldovean cu cinci membri: vicepremierul Gheorghe Brega, ministrul Educatiei, Corina Fusu, ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, ministrul Apararii, Anatol Salaru si ministrul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chiriniuc. Ultimii doi nu mai fac parte din actualul Executiv, dupa ce Salaru a fost demis prin decretul lui Igor Dodon, iar Chirinciuc a fost retinut intr-un dosar de coruptie."Smecherie nu e doar compromiterea lui Dorin Chirtoaca si inlaturarea lui de la Primarie, dar si luarea acestei Primariei. Cine credeti ca va fi primar interimar? Unul de dreapta sau unul care-si iubeste patria? Nu cred! Vor alege un primar interimar pe care sa-l pregateasca sa ia Capitala in 2019", a declarat Ghimpu, potrivit Radio Chisinau.Potrivit lui Ghimpu, PL nu a plecat de la guvernare din cauza lui Vlad Plahotniuc. "PL are acord de guvernare cu PD, nu cu Plahotniuc", a spus scurt liberalul, citat de Agora.md.Intrebat daca a discutat cu liderul PD, Ghimpu a exclamat: "Dar ce trebuie sa-i spun? Eu ce imi cer voie de la Plahotniuc? Ghimpu a ramas Ghimpu si Ghimpu o sa moara. Nici nu vreau sa vorbesc cu Plahotniuc. Gata, pentru mine s-a terminat, eu am pus cruce, PL nu mai face parte din majoritatea parlamentara. Daca Plahotniuc o sa doreasca sa vorbeasca, eu sunt gata sa discut", a spus fostul presedinte interimar.Intrebat daca Plahotniuc ar avea vreo implicare in acest caz, Ghimpu a ezitat, dupa care a spus ca nu exclude posibilitatea."Nu pot spune nici da nici nu, daca Plahotniuc e implicat. Nu pot sa exclud, dar probe n-am. Inteleg ce vreti sa spun eu. Dar aveti probe? Eu probe nu am. Pot spune ca e comanda politica si sunt mai multi care dau comanda", a declarat Ghimpu.