Ariana Grande va tine un concert caritabil in Manchester

Starul pop Ariana Grande a declarat vineri ca va sustine un concert caritabil in memoria victimelor din atentatul cu bomba care a avut loc luni, in timpul concertului sau de la Manchester, relateaza Reuters, citata de News.ro.





Ariana Grande, in varsta de 23 de ani, a spus intr-un mesaj pe Instagram, ca data concertului nu a fost inca stabilita.





Atentatul de luni, in care au murit 22 de persoane si alte 100 au fost ranite, multi dintre ei tineri, a avut loc dupa ce cantareata incheiase concertul. Ea si-a anulat multe dintre concertele programate in Londra si in Europa pana pe 5 iunie.





"Ma voi reintoarce in curajosul oras Manchester pentru a petrece timp alaturi de fanii mei si pentru a sustine un concert de caritate in onoarea lor si pentru a strange bani pentru victime si familiile lor... Voi anunta detaliile cand totul va fi confirmat", a scris Grande.

Ea a publicat pe Twitter un link pentru o strangere de fonduri dedicate victimelor, organizata de Manchester Evening News, care a adunat pana acum 2,1 milioane de dolari.