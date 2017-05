Ginerele lui Trump ar fi avut cel putin trei contacte cu ambasadorul rus in 2016. Kushner ar fi cerut Kremlinului un canal secret de comunicare folosind infrastructura diplomatica ruseasca

Aceste contacte despre care nu a spus nimic includ doua convorbiri telefonice ce au avut loc intre aprilie si noiembrie anul trecut, au spus doua dintre sursele citate de Reuters.La inceputul acestui ani, Kushner a devenit unul din punctele centrale ale anchetei FBI privind posibile legaturi intre echipa de campanie a lui Trump si Kremlin, au spus alte doua surse. Desi FBI investigheaza contactele lui Kushner cu Rusia, el nu este acum o tinta a anchetei, potrivit unui oficial ce activeaza in cadrul autoritatilor de aplicare a legii.Avocatul lui Kushner, Jamie Gorelick, a declarat ca acesta nu-si aminteste de nicio convorbire cu ambasadorul rus, Sergei Kislyak, intre aprilie si noienbrie.In martie, Casa Alba a informat ca fostul consilier pentru securitate nationala Michael Flynn si Kushner s-au intalnit cu Kislyak in decembrie in Trump Tower pentru a stabili “o linie de comunicare”.Ginerele lui Trump si ambasadorul rus in SUA au discutat posibilitatea infiintarii un canal de comunicare secret intre echipa de tranzitie si Kremlin folosind infrastructura diplomatica a rusilor, mutare ce pare sa fi fost menita sa apere de interceptare discutiile dinaintea inaugurarii prezidentiale, au declarat Washington Post oficiali ce au vazut rapoartele serviciilor de informatii.Sergei Kislyak a raportat superiorilor sai din Moscova ca Jared Kushner a facut propunerea in timpul unei intalniri ce a avut loc in Trump Tower pe 1 sau 2 decembrie, potrivit unor interceptari ale comunicatiilor rusesti.Kislyak ar fi spus ca ginerele lui Trump a sugerat folosirea infrastructurii diplomatice rusesti din SUA pentru comunicatii. Kislyak ar fi fost surprins de sugestia ca un american sa foloseasca infrastructura de comunicatii de la ambasada sa – o propunere ce ar adue riscuri de securitate atat pentru Moscova cat si pentru echipa lui Trump.