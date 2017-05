Atentat la Manchester: Rex Tillerson vrea sa ii elimine pe extremisti "de pe fata pamantului"

Rex Tillerson a informat, totodata, ca Washingtonul isi asuma "intreaga responsabilitate" pentru scurgerea de informatii in presa americana cu privire la ancheta asupra atentatului, care i-a exasperat pe britanici.

"Condamnam" si "ne exprimam regretul pentru ce s-a intamplat", a afirmat seful diplomatiei americane, subliniind in acelasi timp ca "relatia speciala" dintre Londra si Washington "va depasi cu siguranta acest incident deosebit de nefericit".

Demnitarul american, aflat la prima sa vizita oficiala in Marea Britanie, a mers la Foreign Office pentru a semna in cartea de condoleante in omagiul victimelor atacului de luni care s-a soldat cu 22 de morti si a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI).

"In timp ce prietenul si aliatul nostru este in doliu, flacara dreptatii arde intens in inimile noastre", a declarat responsabilul american in fata presei la finalul unei intrevederi de o ora si jumatate cu omologul sau britanic, Boris Johnson, potrivit Agerpres.

"Ii vom invinge pe teroristi, iar pe extremisti (...) trebuie sa ii stergem de pe fata pamantului", a adaugat el. Preotii, rabinii si "fiecare imam din fiecare moschee trebuie sa condamne sufletele celor care au efectuat aceste atacuri", a insistat Rex Tillerson.

In contextul in care atentatul de luni a fost comis de un tanar britanic de origine libiana, Salman Abedi, cei doi ministri au recunoscut ca integrarea comunitatilor provenite din imigratie poate intampina dificultati.

Tarile occidentale, a declarat Rex Tillerson, trebuie sa gaseasca un raspuns la "incapacitatea lor de a asimila" unele dintre aceste populatii, in timp ce pentru Boris Johnson, imigrantii "trebuie sa devina britanici" si "sa imbratiseze valorile" societatii britanice.