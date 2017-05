Avioane de lupta chineze au interceptat un avion de supraveghere american

Oficialii americani, care au vorbit sub conditia anonimatului, au relatat ca informatiile initiale au aratat ca avionul de supraveghere american P-3 se afla la 240 de kilometri sud-est de Hong Kong, in spatiul aerian international, cand avioanele de lupta chineze au operat o interceptare periculoasa a acestuia. Unul dintre aparatele chineze a zburat prin fata avionului american, restrictionandu-i posibilitatea de a efectua manevre.Oficiali americani declarau miercuri ca o nava de razboi a Marinei SUA a navigat pana la aproape 12 mile nautice (aproximativ 22 de kilometri) de o insula artificiala construita de China in Marea Chinei de Sud, prima astfel de provocare la adresa Beijingului in aceasta zona maritima strategica de cand Donald Trump a preluat mandatul de presedinte.