Atentat la Manchester: Politia anunta arestarea unui barbat de 44 de ani

"In aceasta seara, am arestat un barbat de 44 de ani in regiunea Rusholme", a facut cunoscut politia intr-un comunicat, precizand ca pana in prezent au fost retinuti "noua indivizi", scrie Agerpres In total au fost arestate in acest caz 11 persoane, dar doua - un baiat de 16 ani si o femeie de 34 de ani - au fost ulterior puse in libertate.Atentatul sinucigas comis luni seara de teroristul kamikaze Salman Adebi la Manchester Arena s-a soldat cu 22 de morti si 116 raniti.