Turcia: Erdogan cere eliminarea cuvantului "Arena" din numele stadioanelor

Numele mai multor stadioane din Turcia include cuvant "arena", in general alaturi de cel al unui sponsor. Este cazul celebrelor cluburi de fotbal din Istanbul Galatasaray (Turk Telekom Arena) si Besiktas (Vodafone Arena) sau al echipei de baschet a lui Besiktas care a castigat recent Euuroliga (Ulker Sports Arena)."Sunt impotriva arenelor. Stiti ce se facea in arene in trecut? Oamenii erau macelariti de animale", a spus Erdogan, intr-un discurs sustinut la Istanbul cu ocazia inmanarii diplomelor studentilor unei scoli religioase."Am dat instructiuni ministerului (Sporturilor) sa suprime cuvantul arena in numele stadioanelor", a adaugat Erdogan.