​Siria: 80 de membrii ai familiilor jihadistilor, printre care 33 de copii, au fost ucisi intr-un bombardament al coalitiei internationale (OSDO)

Acest nou bilant a fost anuntat in momentul in care Inaltul comisar al ONU a cerut vineri "fortelor aeriene ale tuturor statelor" care intervin in Siria sa distinga mai bine intre "civili si tinte militare", subliniind ca jihadistii sunt amestecati cu populatia pe care o impiedica sa fuga.Potrivit unor surse medicale si Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), "aceste familii erau refugiate intr-o cladire din localitatea Mayadin", oras controlat din 2014 de SI si situat in apropierea granitiei irakiene.In Mayadin s-au refugiat in ultimele luni numerosi fugari din Irak si din orasul sirian Raqqa, unde au loc ofensive ale fortelor locale sprijinite de coalitia internationala.Acest nou raid intervine la cateva ore dupa moartea a 37 de civili, in majoritate membri ai familiilor jihadistilor, in acelasi oras si tot in urma unui bombardament al coalitiei, joi seara, potrivit OSDO.