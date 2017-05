UPDATE Primarul din Chisinau, Dorin Chirtoaca, in arest la domiciliu, a decis instanta

Procurorii au cerut un mandat de arestare de 30 de zile în izolator, însă magistrații au optat pentru măsura arestului la domiciliu. La finalul ședinței de judecată, Chirtoaca nu a dorit sa faca declaratii, mai relateaza site-ul Agora.md.

Dorin Chirtoaca a fost retinut joi seara , pentru 72 de ore, de procurorii anticoruptie din Republica Moldova, care anterior in cursul zilei perchezitionasera biroul edilului, operatiunea avand legatura, potrivit presei moldovene, cu "dosarul parcarilor cu plata", in care, in urma cu o luna, au fost retinuti un viceprimar si seful Directiei Transport in dosarul parcarilor.Amintim ca Partidul Socialist a inceput, pe 12 mai, strangerea de semnaturi pentru organizarea unui referendum privind revocarea primarului capitalei Chisinau, presedintele Igor Dodon fiind primul care a semnat. Dupa o saptamana, Partidul Liberal, din care face parte si Chirtoaca, a inceput sa stranga semnaturi pentru un referendum de demitere a lui Dodon.