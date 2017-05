Estonia expulzeaza doi diplomati rusi, Moscova denunta o actiune "ostila"

"Aceasta este inca o actiune ostila si nejustificata, care nu va ramane fara raspuns", ar fi declarat un oficial al Ministerului rus de Externe, citat de agentia TASS, intr-o reactie initiala din partea Moscovei.Ministerul estonian de Externe nu a oferit alte detalii. "Putem doar confirma ca doi diplomati au fost expulzati", a declarat purtatoarea de cuvant Mariann Sudakov.Delfi, site-ul de stiri estonia local, a citat surse neidentificate in stirea sa cu privire la cei doi diplomati rusi.Estonia, o fosta republica sovietica ce in prezent este membra atat a NATO cat si a Uniunii Europene, are o relatie tensionata cu marea sa vecina Rusia.