INFOGRAFIC Rolul Parlamentului European in negocierile privind Brexit

In negocierile Brexit au prioritate absoluta interesele cetatenilor afectati de decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea

Calitatea de membru al pietei unice europene e posibila doar in conditiile pastrarii liberei circulatii a persoanelor, bunurilor, serviciilor si capitalului

Negocierile nu trebuie sa conditioneze viitoarele relatii economice de chestiunile legate de securitate

Directiile negocierilor privind viitoarele relatii UE-Marea Britanie pot fi discutate doar in momentul in care se inregistreaza un progres palpabil in tratativele privind Brexit

Marea Britanie trebuie sa-si respecte toate obligatiile financiare si pe cele de alta natura la care s-a angajat in calitate de stat membru

In Irlanda de Nord trebuie sa fie mentinut procesul de pace, inclusiv prin absenta unei frontiere fizice intre Irlanda si Irlanda de Nord

Negocierile trebuie sa se desfasoare cu buna credinta si cu transparenta deplina

Nu pot exista negocieri separate intre un stat membru UE sau altul, pe de o parte, si statele non-UE.

- Pe 29 aprilie, statele membre au ajuns la un acord privind regulile de desfasurare a negocierilor. Acestea au fost prezentate in PE, ln data de 17 mai, de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Tusk a precizat ca regulile negocierilor respecta total conditiile impuse de PE.La discutiile gazduite de PE in data de 17 mai, europarlamentarii au salutat unitatea manifestata de cele 27 de tari membre in privinta negocierilor cu Marea Britanie. Dar ei au avertizat ca UE insasi are nevoie de o reforma profunda.INFOGRAFICConditiile impuse de PE: