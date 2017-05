Marat Safin renunta la mandatul de parlamentar din Duma ruseasca de stat

"Incepand din 2016, sunt primul tenisman rus inclus in Hall of Fame (panteonul gloriilor) si am o activitate de reprezentare destul de vasta si variata", a explicat Marat Safin intr-un scrisoare adresata presedintelui Dumei (camera inferioara a parlamentului), Viaceslav Volodin, citat de site-ul de informatii Fontanka.Fostul lider al clasamentului ATP, a castigat US Open in anul 2000 si al Openul Australiei in 2015, inainte de a fi ales parlamentar in regiunea Nijnii Novgorod (500 km est de Moscova), in 2011 iar apoi in 2016.Marat Safin (37 ani). a fost numarul unu mondial timp de noua saptamani si a castigat in total 15 titluri ATP. In palmaresul sau figureaza, totodata, doua succese in Cupa Davis cu Rusia.