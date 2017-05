Alabama a executat un barbat de 75 de ani care astepta pedeapsa capitala de peste trei decenii

Tommy Arthur, executat in SUA

Tommy Arthur a fost condamnat pentru ca l-a ucis pe sotul iubitei sale in 1982, crima pe care a negat-o de atunci si pana acum.Executia a venit dupa ce Curtea Suprema a anulat suspendarea executiei, dar continua sa analizeze argumentele aparatorilor sai.Acestia au spus ca folosirea midazolamului pentru injectia letala este neconstitutionala.Trei jurii l-au gasit vinovat ca l-a ucis pe Troy Wicker in timp ce acesta dormea. Doua dintre aceste decizii au fost respinse pe motive de constitutionalitate.Nicio dovada materiala nu a facut legatura intre Arthur si crima, iar Alabama a refuzat sa permita analiza ADN a unei peruci purtate de ucigas, potrivit avocatilor condamnatului.Arthur a fost a 12-a persoana executata anul acesta in SUA si prima din Alabama.