"Germanii sunt foarte rai", le-a spus Trump lui Juncker si Tusk la Bruxelles, dezvaluie Der Spiegel

"Germanii sunt rai, foarte rai", a declarat el intr-o reuniune cu presedintii Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, Consiliului European Donald Tusk si alti oficiali de rang inalt, la Bruxelles, protrivit editiei online a revistei."Uitati-va la milioanele de masini pe care le vand in Statele Unite. Teribil. Vom opri asta", ar fi spus el, potrivit unor "participanti la reuniune".Juncker a intervenit, potrivit aceleiasi surse, pentru a apara Germania. El a subliniat ca liberul schimb este in avantajul tuturor.Trump si cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca vineri, la summitul G7 de la Taormina, in Italia.Nici Cancelaria germana si nici Casa Alba nu au comentat imediat cu privire la declaratiile lui TrumpSeful statului american a facut aceste declaratii in cursul unei vizite la Bruxelles in care i-a dojenit pe membrii NATO ca "nu platesc ceea ce ar trebui sa plateasca" si in care nu si-a asumat angajamentul fata de garantiile apararii colective.Trump a atacat atat Germania, cat si pe Merkel, inca dinainte sa fie ales.In cadrul agendei sale economice nationaliste, Trump a denuntat excedentul substantial al Germaniei in comertul cu Statele Unite si a amenintat ca va introduce taxe vamale.Dupa ce a catalogat intalnirea cu Merkel la Washington, in martie, ca "GROZAVA", Trump a acuzat in urmatoarea zi Germania ca datoreaza "sume vaste de bani" NATO si Statelor Unite.Merkel l-a sunat pe Trump, dupa ce a fost ales, pentru a apara valorile democratiei occidentale, in urma unei campanii extrem de dure si care a provocat dezbinare.