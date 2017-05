UE ofera cetatenilor britanici din Europa avantaje post-Brexit

Documentul, care va fi discutat luna viitoare de diplomati, arata ca "acordul de retragere ar trebui sa protejeze drepturile cetatenilor din UE27, ale cetatenilor britanici si ale familiilor lor care, la date intrarii in vigoare a acordului de retragere, se bucurau de drepturi legate de libera circulatie, conform legislatiei Uniunii". Se prevad si alte detalii despre drepturile care vor fi asigurate.UE cere ca drepturile europenilor si ale familiilor lor in Regatul Unit sa fie mentinute pana in ziua Brexit din martie 2019, iar la acestea sa se adauge orice drepturi vor fi dobandite ulterior. Reciproc, se ofera aceleasi drepturi britanicilor.Cei care s-au mutat ca studenti, inainte de Brexit, ar trebui sa aiba ulterior dreptul la munca, asa cum se intampla in prezent. Copiii europenilor angajati in Regatul Unit ar urma sa primeasca alocatiile familiale chiar daca nu locuiesc acolo ¬ la fel si copiii britanicilor angajati in Uniune.Negocierile pentru retragerea Regatului Unit din UE incep luna viitoare. Pozitiile exprimate deja la Bruxelles au pus accentul pe obiectivul de a apara drepturile celor trei milioane de cetateni europeni care traiesc in prezent in Regatul Unit. S-a recunoscut si nevoia de reciprocitate, constand in asigurarea acelorasi drepturi pentru cei un milion de britanici din celelalte 27 de tari ale Uniunii.Premierul britanic Theresa May a cerut garantarea reciproca a tuturor drepturilor actuale ale cetatenilor europeni si britanici, in timp ce UE insista ca trebuie negociat in detaliu, pentru ca persoanele afectate sa aiba garantii legale.Unul din punctele cele mai sensibile ale documentului prezentat de Reuters este pretentia UE de a monitoriza respectarea de catre Regatul Unit a drepturilor europenilor, dupa Brexit, si jurisdictia Curtii Europene de Justitie in privinta oricaror controverse.