Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron va castiga majoritatea absoluta in parlament la alegerile legislative de luna viitoare, arata un sondaj publicat joi, indicand faptul ca tanarul lider are suficient sprijin pentru a impune o agenda politica ambitioasa, noteaza Reuters.Un sondaj realizat de Opinion Way pentru cotidianul francez de informatii economice, Les Echos, partidul lui Macron va obtine intre 310 si 330 de mandate dintr-un total de 535 in camera inferioara a parlamentului francez. 289 de mandate sunt necesare pentru a forma majoritatea.