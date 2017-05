Fostul premier grec Papademos are o rana superficiala la abdomen si una mai putin adanca la piciorul drept - surse

Sursa a contrazis o informatie anterioara potrivit careia politicianul a fost ranit la ochi si era in pericol de a-si pierde vederea, citeaza news.ro.

Presa elena scrie ca masina in care se afla fostul premier era blindata, astfel ca suflul exploziei nu a fost resimtit in exterior.

Imadini de la locul incidentului, o intersectie aglomerata din centrul Atenei, arata o masina neagra, cu avariile aprinse, cu parbrizul crapat, inconjurata de fortele de ordine.

"Mi-am simtit masina zguduindu-se (...), a fost ca un cutremur mic", a spus un martor ocular pentru Skai TV. Potrivit lui, portierele vehiculului s-au deschis de la explozie. "A fost panica totala", a adaugat el.

O sursa din Banca Centrala a Greciei a declarat ca Papademos tocmai plecase din cladire cand a avut loc deflagratia. Nu este clar daca scrisoarea-capcana a fost livrata acolo.

Pe de alta parte, o sursa din politie afirma ca fragmente de plic descoperite in masina sugereaza ca a fost trimisa la Academia din Atena, unde Papademos este presedinte.

Incidentul a fost cel mai important act de violenta politica din tara afectata de criza inregistrat in ultimii ani.

Grecia are o istorie de atacuri vizand politicieni, oameni de afaceri si politisti.

Papademos a fost numit premier in noiembrie 2011, intr-o perioada de criza economica si politica. El a ramas in functie pana in mai 2012.

De asemenea, Papademos a servit ca vicepresedinte al Bancii Centrale Europene.

Surse din serviciile elene de securitate au dejucat in ultimele doua luni mai multe tentative de atac vizand oficiali greci, germani si ai FMI.

Un plic care continea gloante si care era adresat secretarul general pentru Venituri Publice din Grecia a fost interceptat marti la Atena.

In martie, politia a descoperit opt pachete suspecte la un centru de sortare a corespondentei de la Atena, inclusiv unde adresate FMI din Paris si Ministerul german de Finante.

Tot in martie, o scrisoare-capcana trimisa din Grecia a explodat la sediul FMI din Paris. Cu cateva zile mai devreme, un colet-capcana destinat ministrului german de Finante, Wolfganf Schaeuble, a fost interceptat si distrus la Berlin, inainte sa explodeze.

Anarhistii de extrema-stanga din organizatia Conspiratia Celulelor de Foc a revendicat acele atacuri. Gruparea este acuzata de fortele de ordine ca s-a aflat in spatele a aproximativ 150 de acte infractionale din 2009, inclusiv trimiterea unei serii de scrisori-capcana ambasadelor europene de la Atena.

Grecia se confrunta in continuare cu o recesiune profunda si cu cea mai mare rata a somajului din Europa.