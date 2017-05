Lieberman s-a retras din lupta pentru functia de director FBI, invocand un potential conflict de interese

Fostul senator american Joe Lieberman i-a transmis o scrisoare presedintelui Donald Trump in care si-a retras numele de pe lista cu posibili directori ai FBI, invocand un potential conflict de interese, relateaza ABC News, potrivit News.ro.





Mai exact, Lieberman citeaza decizia Casei Albe de a-l recruta pe Marc Kasowitz - care lucreaza la aceeasi casa de avocatura ca si fostul congresman - ca avocat pentru a coordona raspunsul administratiei la ancheta vizand Rusia.





"Prin faptul ca l-ati ales la Marc Kasowitz sa va reprezinte in diferite investigatii care au inceput, cred ca ar fi cel mai bine sa se evite orice impresie de conflict de interese, tinand cont de rolul meu de consilier in firma de avocatura la care Marc este asociat", a scrie fostul senator.





"Simplul fapt ca am fost luat in calcul pentru aceasta pozitie a fost o mare onoare, tinand cont de enormul meu respect pentru barbatii si femeile din FBI si fata de activitatea cruciala si curajoasa pe care o fac aparand poporul american de infractori si teroristi si respectand cele mai bune valori ale noastre", a adaugat el.





Saptamana trecuta, Trump a spus ca este "foarte aproape" de a alege un nou director FBI, dupa ce alti trei candidati s-au retras din cursa.





Presedintele SUA, care se afla in prezent in primul sau turneu in strainatate, a dezvaluit pe 18 mai ca Lieberman este favorit pentru a prelua conducerea Biroului Federal de Investigatii. Lieberman a servit in Senatul SUA din 19789 pana in 2013 si a candidat, alaturi de Al Gore, in cursa pentru Casa Alba din anul 2000.