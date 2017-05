Noua persoane au fost retinute in urma perchezitiilor de la Primaria Chisinau

Centrul National Anticoruptie (CNA) de la Chisinau a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca in dosarul in care au avut loc perchezitii la Primaria Chisinau au fost retinute in total noua persoane - secretarul Consiliului Municipal Chisinau (CMC), doi consilieri ai CMC si sase reprezentanti ai unor agenti economici, cercetati in mai multe dosare cae vizeaza fapte de "corupere pasiva", trafic de influenta si depasirea atributiilor de serviciu, potrivit News.ro.





Cazurile au fost documentate timp de cateva luni, perioada in care au fost colectate probe video si audio privind comiterea mai multor abuzuri, printre care oferire si luare de mita, influentare a unor decizii ale CMC si favorizarea unor agenti economici.





Conform sursei citate, secretarul Consiliului Municipal Chisinau, Valeriu Didencu, este suspectat ca ar fi pretins, in repetate randuri, sume de bani sau bunuri de la reprezentantii unor agenti economici si de la unii consilieri municipali pentru diferite servicii precum: includerea pe ordinea de zi a Consiliului a unor proiecte privind perfectarea unor acte pentru prelungirea termenului de arenda pentru diferite terenuri, pentru includerea pe ordinea de zi a CMC a unor proiecte privind modificarea hotarelor unor loturi, pentru pregatirea setului de documente in vederea cumpararii-vanzarii unor terenuri, pentru aprobarea planurilor urbanistice pentru anumite obiecte.





Potrivit CNA, secretarul CMC ar fi pretins si acceptat diferite sume de bani pentru influentarea membrilor Consiliului sau altor responsabili din cadrul Primariei.





"Astazi, ofiterii CNA si procurorii au operat perchezitii la birourile, domiciliile si in automobilele banuitilor. Noua persoane au fost retinute in urma actiunilor de urmarire penala pentru 72 de ore, urmand ca procurorii sa decida ulterior solicitarea arestarii preventive", mai spun procurorii.





Primarul Chisinaului, Dorin Chirtoaca, a fost ridicat de procurori si scos din sediul Primariei, joi seara, in timp ce in biroul acestuia au loc perchezitii in dosarul "parcarilor cu plata".





Joi seara, au fost retinuti de catre procurorii anticoruptie secretarul Consiliului Municipal Chisinau, Valeriu Didencu si consilierii Oleg Onisenco si Ghenadie Dumanschi.





Potrivit presei moldovene, procurororii anticoruptie au descins joi in Primarie si au fugit pe coridoarele intreprinderii "Apa Canal" dupa consilierul Oleg Oniscenco, care era in mijlocul unei sedinte a Cosiliului Municipal Chisinau. Jurnalistii Radio Chisinau sustin ca o ambulanta a intervenit la sediul Primariei Chisinau pentru Valeriu Didencu.





In urma cu o luna, procurorii anticoruptie au retinut mai multe persoane in dosarul parcarilor, printre care se numara viceprimarul Nistor Grozavu si un sef de directie de la Primaria Chisinau. Acestia au fost acuzati de trucarea unei licitatii publice pentru oferirea unui contract unei companii austro-ungare. Respectivul contract presupunerea amenajarea de parcari cu plata in capitala Republicii Moldova.