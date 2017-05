UPDATE Fostul premier elen Lucas Papademos, ranit intr-o explozie care a vizat masina sa. Medicii, ingrijorati in legatura cu vederea sa

Fostul premier elen Lucas Papademos a fost rănit în urma unei explozii care a vizat maşina sa, la Atena, relatează BBC News. Desi presa internationala scrie ca ranile premierului nu ii pun viata in pericol, medicii sunt ingrijorati in legatura cu vederea acestuia. Desi presa internationala scrie ca ranile premierului nu ii pun viata in pericol, medicii sunt ingrijorati in legatura cu vederea acestuia.

Desi BBC News a scris ca fostul şef al Guvernul si soferul sau au suferit rani la picioare in explozie, iar viata lor nu este in pericol, un oficial al politiei din Atena a declarat ca medicii sunt ingrijorati in legatura cu vederea lui Papademos.

“Doctorii sunt mai ingrijorati in legatura cu vederea sa”, a spus un oficial al politiei, potrivit Reuters.

El si soferul sau sunt internati la Spitalul Evangelismos.





In masina, ar mai fi fost prezenti si doi oficiali bancari.





Explozia ar fi fost o scrisoare cu capcana, dar informatia nu a fost deocamdata confirmata.





Papademos a fost numit prim-ministru in noiembrie 2011, pe fondul turbulentelor politice si economice, si a stat in functie pana in mai 2012.

De asemenea, acesta a fost vicepresedintele Bancii Centrale Europene.