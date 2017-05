UPDATE La NATO, Donald Trump denunta tarile care datoreaza Aliantei sume enorme de bani / Amenintarea ruseasca, printre prioritatile NATO

"Membrii NATO trebuie in sfarsit sa isi plateasca partea si sa isi indeplineasca obligatiile financiare", a spus Trump."Este nedrept fata de contribuabilii americani", a acuzat presedintele SUA.Donald Trump a cerut tarilor NATO sa se concentreze asupra terorismului si a "amenintarilor Rusiei".Daca a subliniat ca Alianta este un instrument util pentru "pace si securitate" in lume, Trump nu si-a exprimat explicit, contrar fata de ce se astepta, atasamentul fata de "Articolul 5", veritabila piatra de temelie a NATO care prevede ca un atac asupra unui stat membru este considerat un atac la adresa tuturor tarilor membre."NATO trebuie in viitor sa se concentreze asupra terorismului si imigratiei, precum si a amenintarilor Rusiei asupra granitelor estice si sudice ale NATO", a spus acesta."Din aceste motive am fost foarte, foarte direct cu secretarul (general al NATO Jens) Stoltenberg si cu membrii Aliantei, cand le-am spus ca trebuie in sfarsit sa-si plateasca partea si sa isi respecte angajamentele financiare", a continuat el, exprimandu-si regretul ca "23 dintre cele 28 de natiuni membre nu platesc in continuare ceea ce ar trebui sa plateasca".In discursul sau, Trump le-a cerut colegilor sai sa tina un moment de reculegere pentru victimele si familiile "atacului salbatic" de la Manchester, soldat cu 22 de morti si zeci de raniti, luni seara."Fetite inocente si atati alti oameni au fost asasinati in mod oribil sau raniti grav", a subliniat el, denuntand un "atac barbar si vicios impotriva civilizatiei noastre"."Toti cei care pretuiesc viata trebuie sa se uneasca pentru a gasi, a aduce la lumina zilei si a elimina acesti ucigasi si extremsti si, da, acesti looseri. Sunt niste looseri", a subliniat el.