VIDEO Cinci romani au murit intr-un accident pe o autostrada din Marea Britanie

Patru femei si un barbat care se deplasau intr-un Nissan Micra, dupa ce s-au ciocnit de un camion.Soferul camionului, in varsta de 60 de ani, a fost arestat, miercuri, sub suspiciunea de provoca moartea prin conducere periculoasa, dar a fost elibera.Potrivit presei britanice, Ambasada Romaniei a fost informata.De asemenea, ar mai exista un pasager care a supravietuit impactului, care este in stare foarte grava, dar stabil, arata BBC . Soferul camionului nu a fost ranit.