Tatal prezumtivului autor al atentatului din Manchester a fost membru al unei grupari islamiste

"Da, era membru al Gicl", grupare ostila regimului lui Muammar Gaddafi, a spus Ahmed Ben Salem, purtator de cuvant al serviciilor libiene de securitate, referindu-se la Ramadan Abedi, arestat miercuri in capitala libiana.Fiul sau, Salman, este considerat autorul atentatului soldat cu 22 de morti si zeci de raniti, luni, la iesirea de la un concert de muzica pop in Manchester, in nord-vestul Angliei. Acesta a murit in atacul revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI).Urmarit de regimul Gaddafi, ca si alti membri ai Gicl, Ramadan Abedi s-a refugiat in Marea Britanie, inainte de a reveni in Libia in 2011 pentru a lupta alaturi de rebeli impotriva fortelor lui Gaddafi in timpul revoltei din 2011, potrivit presei britanice.Dupa caderea regimului Gaddafi - capturat si ucis de rebeli in octombrie 2011 - Ramadan Abedi a ocupat un post de raspundere in Directia politiei din Tripoli, a adaugat Ben Salem, care nu a putut preciza daca acesta mai ocupa sau nu aceasta functie.Gicl a fost formata la inceputul anilor 1990 in Afganistan de catre libienii care voiau sa lupte impotriva sovieticilor si care au ramas in aceasta tara dupa plecarea rusilor.Crearea acestei grupari a fost anuntata oficial in 1995, avand ca singur scop declarat rasturnarea dictatorului Muammar Gaddafi.Gicl mentine legaturi ambigue cu al-Qaeda si unii dintre membrii sai au decis sa se alature retelei jihadiste, cum este cazul lui Abou Ans al-Libi, unul dintre liderii gruparii, capturat in 2013 la Tripoli de catre americani, pentru rolul jucat in atentatele din 1998 si care au vizat ambasadele SUA din Tanzania si Kenya.Seful gruparii, libianul Abdelhakim Belhaj, a fost predat lui Gaddafi in 2004 de catre serviciile americane de informatii, care il capturasera.Eliberat de dictator cu cateva luni inaintea revoltei din 2011, Belhaj si alti lideri ai gruparii au luptat alaturi de rebeli, inainte de a devenit lider militar al capitalei. A parasit apoi uniforma militara pentru a crea partidul Al-Watan.